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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كانت بتطلب الطلاق.. شخص ينهي حياة زوجته ويشعل النيران في جسدها بالقلج

المجنى عليها
المجنى عليها

كشفت التحريات الأولية بواقعة العثور على جثة سيدة تدعى" دنيا. ح. ص" 29 سنة مقيمة قرية القلج بدائرة مركز شرطة الخانكة داخل شقتها ، أن المجني عليها كانت تعاني من معاملة أهل الزوج السيئة وكانوا دائمي الشجار معها.

وتبين نشوب عدة مشادات بين المجنى عليها وزوجها ، ما جعلها تطلب الطلاق وفي يوم الواقعة احتد الكلام بينهما وتطورت المشادة الكلامية لمشاجرة انتهت إلى قيام الزوج بطعنها عدة طعنات متفرقة منها في الرقبة وعدة حروق بالجسد.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على جثمانها تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق والتي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليها لمعرفة سبب الوفاة وإعداد تقرير بشأن الواقعة والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفاة.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة يفيد بورود بلاغ من الأهالي يفيد بالعثور على جثة سيدة مقتولة داخل شقتها الكائنة بمنطقة القلج.

وعلى الفور انتقلت قوة من رجال المباحث، وعثروا على جثمان سيدة تدعى دنيا 29 في العقد الثالث من العمر داخل شقتها وبها حروق بالجسد وطعنات وقطع حاد بالرقبة والمعصمين واتهمت الأسرة زوجها ويدعى ع.ع، الذي لاذ بالفرار بعد ارتكاب الواقعة.

وتم نقل الجثمان إلى مستشفى الخانكة العام، ويكثف رجال المباحث بمديرية أمن القليوبية من جهودهم للقبض على المتهم الهارب.

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