الوكالة الذرية الإيرانية تكشف أسباب لطرد 4 مفتشين أوروبيين



أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وجود 127 مفتشا دوليا معتمدين يراقبون المواقع النووية في إيران، وكشفت أسباب "طرد 4 منهم من 3 دول أوروبية".



ووفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ، محمد اسلامي: "لدى الوكالة 127 مفتشا معتمدا في إيران، والأشخاص الذين تم طردهم لم يأتوا إلى إيران منذ عدة سنوات، في المقابل، هذا العدد لا يقارن بعدد المفتشين الرسميين".



وتابع: "المفتشون المطرودون كانوا من ثلاث دول أوروبية، والتي غالبا ما يكون لديهم سلوك سياسي قاس، ويتم إزالة مفتشي تلك الدول من القائمة".



ولفت إلى أن "خلق التوتر في هذه القضية سببه السلوك السياسي والعمليات النفسية لهذه الدول، التي تقول بانتظام إن على إيران أن تنفذ بنود خطة العمل الشاملة المشتركة من جانب واحد وهم لايفعلون شيئا".



وأعلن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، منتصف شهر سبتمبر الماضي، أن إيران أبلغت بقرار منها إلغاء اعتماد العديد من مفتشي الوكالة الذين يقومون بتفتيش منشآت تخصيب اليورانيوم.