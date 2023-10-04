وزير الإنتاج الحربي: نوفر جميع الإمكانيات لتنفيذ مشروعات تخدم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الإنتاج الحربي، المهندس وليد جمال الدين رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس؛ لبحث أوجه التعاون المشترك، وذلك في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستهل الوزير "محمد صلاح"، اللقاء، بالترحيب برئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، مشيدًا بما تشهده المنطقة الاقتصادية من نجاحات متميزة في تنفيذ مشروعاتها، وبمساعيها لجذب المزيد من الاستثمارات لتعزيز الاقتصاد القومي للدولة، وعقب ذلك، استعرض وزير الدولة للإنتاج الحربي، الهيكل التنظيمي للوزارة.

ولفت إلى أن سياسة العمل داخل الوزارة تقوم بشكل أساسي على تنفيذ دورها في تلبية مطالب القوات المسلحة من مختلف الذخائر والأسلحة والمعدات والأنظمة الإلكترونية، إلى جانب حرصها على الاستفادة من فائض الطاقة الإنتاجية بشركاتها، وما تمتلكه من خبرات تكنولوجية وبشرية؛ من أجل المساهمة في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية لجميع المحافظات والجهات في الدولة بما يعود بالنفع على المواطن المصري.

وأكد وزير الإنتاج الحربي، أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات والتي تعود بالمنفعة المشتركة على كلا الجانبين.

كما أكد استعداد الوزارة- من خلال شركاتها التابعة- لتوفير كافة إمكانياتها التكنولوجية والفنية والبشرية من أجل المساهمة في تنفيذ المشروعات التي تخدم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لما لها من عائد اقتصادي كبير للدولة.

المشروعات التنموية

من جهته، أشاد المهندس وليد جمال الدين رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، بالمجهود الذى تبذله وزارة الإنتاج الحربي في دعم الاقتصاد القومي؛ من خلال المشاركة الفعالة والواضحة بالمشروعات التنموية التى تتم بالدولة.

وأكد سعيه خلال الفترة القادمة لجذب المزيد من الشراكات والاستثمارات للإنتاج الحربي؛ باعتباره أحد أهم أذرع الدولة الصناعية، مشيداً بالإمكانيات والقدرات التصنيعية والتكنولوجية لوزارة الإنتاج الحربي، والتزامها بنهو المشروعات الموكلة إليها بكفاءة، وفي التوقيتات المحددة.

وأشار إلى أن حرص الهيئة على تقديم حوافز مالية وغير مالية جاذبة وداعمة للمستثمرين، إلى جانب جهود الهيئة الخاصة بتسريع وتيرة إنتاج واستخدام الوقود الأخضر؛ لدعم ممارسات إزالة الكربون فى الأنشطة الصناعية والبحرية.

وبدوره صرح المستشار الإعلامي لوزير الإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، محمد عيد بكر، بأنه في نهاية اللقاء، تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل من الجانبين؛ لدراسة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بدقة، والعمل على سرعة تفعيلها .