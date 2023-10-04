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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار من أوسوريو بشأن أوباما قبل مواجهة البنك الأهلي

أوباما
أوباما

استقر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك، على الدفع باللاعب يوسف إبراهيم أوباما في التشكيل الأساسي خلال مباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري المصري.

يأتي ذلك بعد تألق اللاعب في مباراة الزمالك وأرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ 32 للكونفدرالية الأفريقية.

ويواصل فريق الزمالك تدريباته على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا للقاء البنك الأهلي المقرر له يوم 7 أكتوبر الجاري، في الجولة الثالثة لمسابقة دوري نايل.

وبدأ مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، بخوض تدريبات تأهيلية للاعبين استعدادا للقاء البنك الأهلي المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

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