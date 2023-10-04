«رجال يد الأهلي» يتأهل لنصف نهائي بطولة إفريقيا

واصل الفريق الأول لكرة اليد للرجال بالنادي الأهلي مشواره المميز في بطولة إفريقيا للأندية وحجز مكانه في نصف نهائي البطولة بالفوز على نزيكو الكاميروني في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الاربعاء بالدور ربع النهائي من البطولة التي تقام في الكونغو.

أقيمت المباراة على صالة نيكول أوبا، وشهد الشوط الأول تفوقا للاعبي «رجال يد الأهلي» لينتهي بنتيجة 21-7 حيث حرص المدير الفني على مشاركة عدد كبير من اللاعبين، وشهدت المباراة أداء قويًا من جانب الفريقين، قبل أن تنتهي بفوز الفريق بنتيجة 35-18.

ومن المقرر أن يلعب «رجال يد الأهلي» مباراة نصف النهائي يوم الجمعة المقبل أمام الفائز من مباراة رد ستار الإيفواري وبي إم سي الكونغولي.