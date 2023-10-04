طارق قنديل رئيساً لبعثة الأهلي لمواجهة سيمبا التزاني

كلف محمود الخطيب رئيس النادي، طارق قنديل عضو المجلس ليترأس بعثة الفريق الأول لكرة القدم التي ستغادر الي تنزانيا إستعداداً لمواجه سيمبا في ذهاب دور الــ8 لبطولة الدوري الأفريقي.

ويلتقي الفريق الأحمر في التاسعة مساء اليوم الأربعاء على استاد القاهرة، مع نظيره فريق إنبي، في إطار مباريات الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر موسم 2022-2023.

وسبق للأهلي ملاقاة إنبي أربع مرات في بطولة كأس مصر، فاز الأهلي في ثلاث مباريات وفاز إنبي في مباراة، وكانت نتائج المباريات كما يلي:

الأولى موسم 2003-2004 في الدور نصف النهائي، وفاز الأهلي 2-1، أحرز للأهلي عبد الإله جلال وبينو جيلبرسون، وأحرز لإنبي هاني عبد الله.

الثانية: موسم 2011-2012، في دور الستة عشر، وفاز إنبي بهدف عكسي أحرزه رامي ربيعة.

الثالثة: موسم 2015-2016 في الدور نصف النهائي، وفاز الأهلي 2-1، أحرز للأهلي مؤمن زكريا وسعد سمير، وأحرز لإنبي محمد الشامي.

الرابعة: موسم 2020-2021، في دور الستة عشر، وفاز الأهلي 1- صفر، أحرز هدف الأهلي صلاح محسن.

ويلتقي الفائز من لقاء الفريقين، مع الفائز من لقاء الزمالك وبيراميدز المقرر إقامته في الثامن من نوفمبر المقبل على لقب البطولة.

