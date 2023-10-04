لماذا توسع النشاط التجاري الإماراتي بقوة في سبتمبر؟

توسع النشاط التجاري في القطاع الخاص غير النفطي في دولة الإمارات العربية المتحدة بقوة في سبتمبر مع زيادة الطلب على العملاء الجدد والأسعار التنافسية والظروف الاقتصادية القوية، وفق ما ذكرت صحيفة ذا ناشيونال الدولية.

ارتفعت قراءة مؤشر ستاندرد آند بورز لمديري المشتريات المعدلة موسميًا إلى 56.7 في سبتمبر، من 55 في أغسطس، مما يجعلها أعلى بكثير من علامة 50 المحايدة التي تفصل بين النمو والانكماش.

وتسارع نمو الطلبيات الجديدة بشكل حاد إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من أربع سنوات، وفقا للمسح.

وأضافت ستاندرد آند بورز، أن القراءة الأخيرة تشير إلى "توسع قوي ومتسارع" في القطاع الخاص غير النفطي .

ووجد المؤشر أن أول زيادة له منذ ثلاثة أشهر في سبتمبر، مدفوعة "بارتفاع حاد في عدد الوظائف الجديدة عما كان عليه قبل شهر واحد".



وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز: "كان الارتفاع في الأعمال الجديدة هو الأسرع منذ يونيو 2019، مدعومًا باكتساب عملاء جدد محليًا وفي أسواق التصدير".

وعلى نحو مماثل، تسارع نمو النشاط الاقتصادي، ولو بشكل طفيف، وظل أضعف من أعلى مستوى سجله في يونيو.

وتعد هذه أيضًا هي المرة الأولى منذ مايو 2021 التي يكون فيها مؤشر الإنتاج متأخرًا عن الطلبيات الجديدة، مما يشير إلى أن الشركات لم تشعر بالحاجة إلى تعزيز النشاط إلى حد كبير.

وذكرت ستاندرد آند بورز في تقرير الأسبوع الماضي إنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات العربية المتحدة بنسبة 4 في المائة في عام 2024 و 3 في المائة هذا العام ، مدفوعا بالنمو القوي في قطاعها غير النفطي .

وأضافت أن الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي نفذتها الحكومة خلال العامين الماضيين "مصممة بشكل استراتيجي لتمهيد الطريق لتوسع اقتصادي مستدام وطويل الأجل".