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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضربة جديدة لأسعار الذهب عالميا اليوم .. تفاصيل

الذهب والدولار
الذهب والدولار

اقتربت أسعار الذهب العالمية، من أدنى مستوياتها في سبعة أشهر اليوم، الأربعاء، مدفوعة بقوة الدولار، وارتفاع عوائد السندات وسط بيانات الوظائف الأمريكية القوية، والإطاحة بكيفين مكارثي من منصب رئيس مجلس النواب الأمريكي، وفق ما ذكرت صحيفة ذا ناشيونال الدولية الإماراتية.

تم تداول الذهب الفوري عند 1،818.35 دولارًا اليوم الأربعاء.

انخفض سعر السبائك للجلسة السابعة على التوالي يوم الثلاثاء إلى أدنى مستوى له منذ مارس عند 1813.90 دولارًا، مع ارتفاع الدولار على خلفية بيانات تظهر ارتفاع فرص العمل في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في أغسطس.

انخفضت الأسواق بشكل عام بعد أن ارتفع عدد الوظائف المتاحة في الولايات المتحدة إلى 9.61 مليون من أقل من 9 ملايين في يوليو، وفقًا لمسح فرص العمل الذي أجراه مكتب إحصاءات العمل.

ستكون نقطة البيانات التالية لسوق العمل هي كشوف المرتبات الشهرية التي ستصدر يوم الجمعة.


وقال فؤاد رزاق زادة، محلل السوق لدى سيتي إندكس.: "طالما أن عوائد السندات ترتفع، فإن هذا من شأنه أن يبقي الأسهم تحت الضغط ومع استمرار عمليات البيع في أسواق السندات، فهذا يؤدي إلى ارتفاع العوائد والدولار، وهذا من شأنه أن يقلل بشكل أكبر من جاذبية الأصول التي تدفع فوائد و/أو أرباح منخفضة أو معدومة. لهذا السبب، يمكن أن يظل الذهب ضعيفًا، على الرغم من أنني لا أستبعد احتمال عودة ذروة البيع عند 1820 دولارًا تقريبًا".

وتتأثر أسعار الذهب بقوة الدولار الأمريكي وعوائد السندات والمخاطر السياسية والاقتصادية، مما يجعله ملاذ آمن.

 

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