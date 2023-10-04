ضحايا إعصار درنة|فنانة شهيرة تعلن وفاة 7 من أفراد أسرتها في ليبيا.. فيديوجراف

أعلنت الفنانة السورية مهما المصري وفاة 7 أفراد من أسرتها بسبب إعصار دانيال والذي ضرب مدينة درنة بليبيا الشهر الماضي .

الفنانة مها المصري تنعى أسرتها

روت الفنانة السورية مها المصري، تفاصيل جديدة بشأن فقدان عدد من أفراد عائلتها بسبب إعصار دانيال في ليبيا، الذي أسفر عن العديد من الضحايا والمصابين.

نشرت “مها” صورة مجمعة لعدد من أفراد أسرتها المفقودين بحادث إعصار دانيال، عبر انستجرام، وعلقت قائلة: “إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء بقضاء رب العالمين، ابن أختي وزوجته وأولاده الخمسة فقدناهم بإعصار درنة”.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي: