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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 1000 لتر مواد بترولية مدعمة قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء بالشرقية

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

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وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، تمكنت إدارة تموين بلبيس برئاسة احمد حسين مدير الادارة و مفتشي الإدارة من شن حملة علي محطات الوقود والأنشطة التجارية وأسفرت الحملة عن تحرير محضر رقم (١٩٧٢٥) جنح مركز شرطة بلبيس ضد مدير مسئول لمحطة تموين سيارات بطريق بلبيس -العاشر لممارسته نشاط بدون ترخيص من الجهات المختصة وتجميع مواد بتروليه مدعمه من قبل الدوله بقصد الإتجار بالسوق السوداء وتم التحفظ على ١٠٠٠ لتر سولار اي ما يعادل (طن ) سولار.

كما تم تحرير محضر رقم (١٨١٩٩) جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب سوبر ماركت بناحية ابو سمران - بلبيس لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي وتحرير المحضر رقم (٥٩٥٥) جنح قسم شرطة بلبيس ضد صاحب سوبر ماركت ببندر بلبيس لعدم الاعلان عن اسعار السلع المعروضه للبيع.

فيما تم تحرير المحضر رقم (٥٩٥٨) جنح قسم شرطه بلبيس ضد صاحب هايبر ببندر بلبيس لعدم حمله شهادة صحية.

إتخاذ الإجراءات القانونية الإجراءات القانونية الأنشطة التجارية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الحملات التموينية والرقابية السلع المعروضة للبيع السوق السوداء بالشرقية

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