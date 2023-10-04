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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شركات نفطية كبرى تبحث تقليص الانبعاثات قبيل كوب 28

صدى البلد

أجرى رؤساء شركات النفط والغاز الكبرى والصناعات الثقيلة مناقشات اليوم الأحد في الإمارات، سعيا للاتفاق على التزام صارم بخفض انبعاثات الكربون قبل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) الشهر المقبل.

 

‬‬وينظر إلى (كوب28) المقرر انعقاده في دبي نهاية نوفمبر، على أنه فرصة حاسمة للحكومات من أجل تسريع الإجراءات للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

 

وتظهر التقارير حتى الآن أن البلدان بعيدة عن المسار الصحيح للوفاء بوعودها لقصر ارتفاع درجات الحرارة العالمية على 1.5 درجة مئوية فوق مستويات الثورة الصناعية .


وقال عدنان أمين الرئيس التنفيذي لمؤتمر "كوب 28"ما فعلناه اليوم هو شيء غير مسبوق تماما في عملية مؤتمر الأطراف، للجمع بين جانبي العرض والطلب  فيما يتعلق بالانبعاثات". بحسب وكالة "رويترز".

 

وأضاف أن الهدف هو حث الأطراف الرئيسية في الصناعة على تقديم التزامات بإزالة الكربون والتي من شأنها أن تساعد في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

 

وأردف "نأمل أن نتوصل إلى هذا الاتفاق قبل كوب 28".

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