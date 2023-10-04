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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تجديد الثقة فى الدكتور حسين درويش قائماً بأعمال رئيس المركز القومى للبحوث

صدى البلد

أصدر اليوم محمد أيمن عاشور - وزير التعليم العالى والبحث العلمى  قرارا بتجديد تعيين الدكتور حسين درويش  قائماً بأعمال رئيس المركز القومى للبحوث من 18-10-2023 ولحين 26-7-2024 أو لحين إنتهاء إجراءات شغل الوظيفة ايهما أقرب .
 

حيث تم تجديد الثقة فى  الدكتور حسين درويش قائماً بأعمال رئيس المركز القومى للبحوث.

وعلى الجانب الاخر ، تسعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى تقديم خطط جديدة لدعم البحث العلمي المصري والباحثين والمبتكرين حيث تعمل على تقديم كافة السبل لتحويل ابتكاراتهم إلى منتج صناعي.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، على تبنى البرامج والخطط التنفيذية للجهات الداعمة للبحث العلمى والتي هي تابعة للوزارة، ومن بينها الأكاديمية لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

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التعليم العالي والبـــحث التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسين درويش المركز القومى للبحوث رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 مسؤول بوزارة التعليم العالي

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