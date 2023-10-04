يورجن كلوب يطالب بإعادة مباراة ليفربول وتوتنهام

شارك الاعلامي أحمد شوبير تصريحات يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن إعادة مباراة فريقه ضد توتنام هو أحد حلول الأزمة التيحدثت خلال اللقاء.



وكتب شوبير عبر حسابه علي فيسبوك:"يورجن كلوب: أعتقد أن إعادة المباراة ضد توتنهام سيكون القرار الصحيح".

واصل الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، هجومه على طاقم تحكيم مباراة الريدز، ضد توتنهام أمس،السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي، والتي انتهت بفوز السبيرز 2-1.

وألغى حكم اللقاء هدفا صحيحا لصالح ليفربول أحرزه لويس دياز، بداعى التسلل، وأصدرت لجنة الحكام الإنجليزيةبيانا رسميا اعتذرت فيه للريدز وأقرت بصحة الهدف.

وقال يورجن كلوب، في تصريحات أبرزها موقع ناديه الرسمي ردا على بيان لجنة الحكام: “ما الفائدة! قد واجهنا هذاالموقف في مباراة مانشستر يونايتد، هل حصل ولفرهامبتون على نقاط مقابل ذلك؟ لن نحصل على نقاط مقابل ذلك، لذافهو لا يساعد”.





وأضاف: “لا أحد يتوقع اتخاذ قرارات صحيحة بنسبة 100% على أرض الملعب، لكن أعتقد أننا جميعا اعتقدنا أنه عندماتم استخدام تقنية الفيديو فإنها قد تجعل الأمور أسهل، هل الأشخاص في تقنية VAR يتعرضون لضغوط كبيرة؟ فيلقطة الهدف تم اتخاذ القرار بسرعة كبيرة، لقد غير زخم المباراة”.

وتابع: “لقد سجلنا هذا الهدف الرائع، ومثل هذه الأهداف هي الوسيلة التي يمكنك أن تهزم بها خصومك، ذلك، كان الأمرصعبًا للغاية، لكن اللاعبين تعاملوا معه بشكل جيد للغاية”.





وواصل: “ما قتل المباراة كان البطاقة الحمراء الثانية التي حصل عليها جوتا، والعديد من القرارات الأخرى، الكرة التياستعادها محمد صلاح من الجانب الآخر، لن أفهم أبدًا كيف يمكنك أن ترى خطأ في ذلك، هذه هي كرة القدم، والضغطالعالي قام به بشكل رائع، أعلم أن الأمر صعب حقا على الحكام في كثير من اللحظات”.





واستطرد: “أعتقد أنه لا ينبغي لأحد أن يلوم الحكم على هدف التسلل، وهذا ليس خطأه على الإطلاق، ولكن بالنسبةللكثير من الأشياء الأخرى فهو ليس خارج المسئولية”.

واختتم: “لم نحصل على نقطة، أعتقد أن هذا ما كنا نستحقه، لم أفهم ذلك ولكني استفدت الكثير من تلك المباراة وسأساعداللاعبين على الشعور بذلك أيضا والمضي قدما من هنا”.