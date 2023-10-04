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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد بيلوسي.. طرد نائب جديد من مكتبه بالكابيتول بأمر من رئيس النواب المؤقت

ستيني هوير
ستيني هوير

أمر القائم بأعمال رئيس مجلس النواب الأمريكي المؤقت، باتريك ماكهنري، الزعيم الديمقراطي السابق ستيني هوير، بإخلاء مكتبه في مبنى الكابيتول، مثلما أصدر أمرًا لرئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي.

وحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي، جاء الأمر بعد أن أصبح ماكهنري رئيسًا مؤقتًا لمجلس النواب، بعد عزل الرئيس السابق كيفن مكارثي في تصويت جرى مساء الثلاثاء.

وتم إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى مكتب هوير وبيلوسي، كتبها أحد كبار المساعدين في لجنة الإدارة بمجلس النواب يقول فيها: "يرجى إخلاء المكان، سيتم إعادة تعيين المكاتب".

وانتقدت بيلوسي عملية الإخلاء في بيان صادر اليوم الأربعاء، واصفة الأمر بأنه "خروج حاد عن التقاليد".

وأضافت أنها منحت رئيس مجلس النواب السابق دينيس هاسترت "مجموعة أكبر بكثير من المكاتب للمدة التي رغب فيها" خلال فترة ولايتها.

وتابعت “مساحة المكتب لا تهمني، ولكن يبدو أنها مهمة بالنسبة لهم. والآن بعد أن حسمت القيادة الجمهورية الجديدة هذه المسألة المهمة، فلنأمل أن يعملوا على ما هو مهم حقًا للشعب الأمريكي”.

باتريك ماكهنري مجلس النواب الأمريكي الكابيتول نانسي بيلوسي الرئيس السابق كيفن مكارثي

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