عصام خليل: نقف إجلالا واعتزازا لكل شهدائنا الأبطال عبر التاريخ

يشارك الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، حضور الندوة التثقيفية الثامنة والثلاثون احتفالا بالذكرى الـ ٥٠ لانتصارات أكتوبر المجيدة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، وذلك بدعوة كريمة من الفريق محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي.

ويُشرف الحفل حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية، في حفل اليوبيل الذهبي لذكرى الانتصار العظيم.

ومن جانبه وجه الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والفريق محمد زكى وزير الدفاع وكافة رجال وأبطال القوات المسلحة الباسلة الساهرة والتي عطاؤها لا ينبض من أجل حفظ أمن واستقرار البلاد.

اعتزاز لكل شهدائنا الأبطال



وقال خليل ، إننا نقف إجلالا واعتزازا لكل شهدائنا الأبطال الذين بذلوا أنفسهم عبر التاريخ لأجل تراب الوطن وسلامة مواطنيه، وتعجز كلمات الشكر عن التعبير للجهود العظيمة والتضحيات الثمينة التي لازال رئيس مصر وجيشها يقدمونها في سبيل الوطن المفدى حفظ الله مصر قيادة وجيشا وشعباً.