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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يكشف عن مقر مباريات افتتاح كأس العالم 2030

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موعد مباريات افتتاح كأس العالم 2030 عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

 

وكتب شوبير :"رئيس اتحاد امريكا الجنوبية يعلن بأن مباريات افتتاح كأس العالم 2030 ستقام في الأرجنتين و الأوروجواي والباراجواي".
 

مفاوضات قوية من الزمالك

وكشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، عن حقيقة مفاوضات نادي الزمالك مع اللاعب محمد شريف نجم الأهلي السابقوالخليج السعودي الحالي، وقال شوبير أنه تحدث بنفسه مع محمد شريف عبر الهاتف.

وأكد محمد شريف أنه يوجد مفاوضات قوية من قبل مسؤولي نادي الزمالك لضمه إلي الفريق، عقب رحيله عن ناديالأهلي للاحتراف في نادي الخليج السعودي، ولكنه يرغب في استكمال تجربه احترافه.

الأولوية للنادي الأهلي

وأشار اللاعب محمد شريف، في المكالمة الهاتفية مع أحمد شوبير، إلى أنه حال عودته إلي الدوري المصري سوف تكونالأولوية للنادي الأهلي، وعقب شريف أن الأهلي هو بيته وفي حال عودته للدوري المصري ستكون عبر بوابه الأهلي فقط.

وتابع محمد شريف كاشفًا عن حبه وتمسكه بالنادي الأهلي: "تاريخي مع النادي الأهلي وحبي وارتباطي بجمهورالنادي الأهلي وصعب عليا ارتداء تيشرت آخر".

رحيل محمد شريف عن الأهلي

وكان محمد شريف قد رحل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية إلىنادي الخليج السعودي في صفقة انتقال نهائي، وذلك لمدة موسمين قابلة للتمديد لموسم جديد.

وكان قد كشف اللاعب محمد شريف عن سبب رحيله من نادي الأهلي في تصريحات له، إذ أن الأمر كان صعبًا للغاية عليه،ولكنه اتخذ هذا القرار، لافتا إلى أنه يفتقد النادي الأهلي كثيرًا. 

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