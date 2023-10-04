أبو الغيط : الحرب كانت ضرورية منذ 10 يونيو 1967

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن حرب أكتوبر كانت ضرورية منذ يوم 10 يونيو 1967، "وقف إطلاق النار".

أبو الغيط: مصر دولة كبيرة وضربت بعنف للغاية



وأضاف أبو الغيط خلال كلمته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عاماً على نصر أكتوبر المجيد، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي،أن مصر دولة كبير ة وضربت بعنف للغاية، لذلك كبريائها واحترامها لذاتها، واحترام المنطقة لها، كان يحتم عليها القيام بحرب جديدة تعيد التوازن الإستراتيجي في المنطقة.



وأشارأبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى، أن النوايا الإسرائيلية كانت في إستبقاء الأرض، وكان من رابع المستحيلات موافقتهم على الإنسحاب منها.



وأكد أحمد أبو الغيط، أن في حرب أكتوبر كانت المهمة الأولى لمصر إعادة بناء قواتها المسلحة مرة أخرى، وبناء قوات مسلحة قادرة يستغرق سنوات.