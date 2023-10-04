مفاجأة .. أمريكا تعتزم نقل الأسلحة المصادرة من إيران إلى أوكرانيا

أعلن مسؤولون أمريكيون، أن الولايات المتحدة ستنقل الآلاف من الأسلحة وطلقات الذخيرة الإيرانية المضبوطة إلى أوكرانيا.

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، يأتي ذلك في خطوة يمكن أن تساعد في تخفيف بعض النقص الحاد الذي يواجهه الجيش الأوكراني بينما ينتظر المزيد من الأموال والمعدات من الولايات المتحدة وحلفائها.

وقال مسؤولون لـ"سي إن إن"، إن القيادة المركزية الأمريكية تتوقع الإعلان عن هذا الإجراء في أقرب وقت هذا الأسبوع.

وليس من الواضح ما السلطات القانونية التي ستستخدمها الولايات المتحدة لتسهيل نقل الأسلحة، إذ تشترط الأمم المتحدة تدمير الأسلحة المضبوطة أو تخزينها.

وكانت إدارة الرئيس جو بايدن تدرس منذ أشهر كيفية إرسال الأسلحة بشكل قانوني، المخزنة في منشآت القيادة المركزية الأمريكية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، إلى الأوكرانيين.