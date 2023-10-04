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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إحلال وتجديد خطوط الاتصالات الأرضية إلى ألياف ضوئية يتكلّف 1.2 مليار جنيه بالدقهلية

محافظ الدقهلية الدكتور
محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار

قال محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، إنه سيتم تنفيذ مشروع إحلال وتجديد خطوط الاتصالات الأرضية إلى ألياف ضوئية بالمحافظة على عدة مراحل، بحيث تشمل المرحلة الأولي مدينة المنصورة بتكلفة أولية 1 مليار و 200 مليون جنيه.

وأضاف أنه من المقرر الانتهاء منها خلال عام من بدء التنفيذ، وسيتم تقسيم كافة المدن والمراكز إلى مراحل متتالية.

مشيراً إلى أنه مقرر الانتهاء من المشروع بالكامل خلال 6 سنوات. 

وأكد محافظ الدقهلية، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، مع المهندس هشام القصاص رئيس قطاع شرق الدلتا للشركة المصرية للاتصالات، والمهندس محمد اسماعيل مدير عام منطقة الدقهلية للاتصالات، وعدد من المسئولين لمناقشة خطة وزارة الاتصالات لتحويل كافة خطوط الاتصالات الأرضية إلى ألياف ضوئية ( FTTH) بنطاق المحافظة، أن هناك اهتماما بالغا من الدولة لرفع كفاءة البنية التحتية للاتصالات وخدمات الإنترنت لتحتل مصر مراكز متقدمة في الترتيب العالمي بعد حصولها على المركز الأول افريقيا تنفيذاً لرؤية مصر 2030 لتعود مصر إلى مكانتها الطبيعية وسط الدول المتقدمة.


ووجه مختار بضرورة التعاون الكامل بين كافة الجهات المعنية، لتسهيل وسرعة البدء في التنفيذ للمشروع لخدمة المواطنين، مشيرا إلى ضرورة سرعة البدء في الشوارع المطروحة للرصف ضمن الخطة الاستثمارية والانتهاء من توصيل كافة الخطوط قبل أعمال الرصف، لتجنب إعادة التكسير في هذه الشوراع مرة أخرى بعد رصفها.


وأضاف المحافظ : "نعمل جميعاً في الجهاز التنفيذي بالمحافظة بالتعاون مع كافة الوزارات ومؤسسات الدولة من أجل تلبية احتياجات المواطنين في كافة القطاعات وحل مشاكلهم". 

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