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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالأبيض الأنيق.. هدى الإتربي تخطف الأنظار بإطلالة جذابة

هدي الاتربي
هدي الاتربي

خطفت الفنانة هدي الإتربي أنظار متابعيها بصورة جديدة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام ، فى أحدث إطلالاتها .

وتألقت "هدي الإتربي" بإطلالة صيفية جذابة، حيث ارتدت فستان أنيق ابيض اللون واعتمدت مكياج أبرز جمال ملامحها مع تسريحة شعر بطريقة تتناسب مع إطلالتها لتبهر متابعيها بظهورها الرائع المتألق.
 

يذكر ان اخر اعمالها مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجي،وبطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وماجد المصري، وهدى الإتربي، وسهير المرشدي، ودنيا المصري، وإسراء رخا، وأحمد غزى،وإيمان السيد، وبدرية طلبة، وأحمد عبد الله، وتيسير عبد العزيز، وتامر مجدى، وآخرين.

آخر أعمالها أحمد عبد الله أحمد العوضى هدي الاتربي مسلسل ضرب نار مصطفى فكرى ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

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