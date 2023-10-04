بسبب رمضان صبحي | معلق رياضي يوجّه نقدا لاذعا للأهلي

نشر الكابتن والمعلق الرياضي، أحمد الطيب، تدوينة عن افتقاد النادي الاهلي لنجم لامع آخر 10 سنوات بعد الخطيب وحسام حسن.



وكتب الطيب عبر حسابه على فيسبوك :"عفواً إنها الحقيقة بعد الخطيب وحسام حسن ودرجاتهم كانت تصل لـ 9 من 10 مرت 10 سنوات والاهلى يبحث عن أيقونة نجم يتفق ويلتف حوله الجماهير.

وتابع : الاهلى فشل فى ايجاد هذا النجم بعد فرار عبدالله السعيد ورمضان صبحى رغماً عن الأهلى وكذلك عدم الاقتناع بنجومية أفشة والشحات لأنهم يعلمون جيداً ان كل لاعبى الاهلى الحاليين. لا تزيد درجة الأفضل فيهم عن 7 من 10 فى أفضل فورمة إضطر الاهلى لضم نجوم الزمالك كهرباء ومن بعده إمام عاشور لإصعاف الزمالك ويرتّب لضم الأباطرة نجما الشباك ( زيزو و فتوح )

واضاف: هذا دليل قاطع على اعتراف ادارة الاهلى ان ابطال الدورى و الكأس سنتين متتاليتين هم الأفضل فى مصر بل و الوطن العربى مش كده ولاّ إيه ؟