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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تامر مصطفى يعلن تشكيل إنبي لمواجهة الأهلي في كأس مصر

إنبي والأهلي
إنبي والأهلي

أعلن تامر مصطفى، المدير الفني لفريق إنبي، التشكيل الرسمي للفريق، لمواجهة الأهلي في التاسعة من مساء اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

ويدخل إنبي مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي.
خط الدفاع: أحمد صبيحة، أحمد كالوشا، سيف الخشاب وعلي فوزي.
خط الوسط: مروان داوود، أحمد العجوز، محمد حمدي وزياد كمال.
خط الهجوم: رفيق كابو وأحمد جمال.


ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عبد الرحمن سمير، أحمد يوسف، محمد حامد، أحمد أوفا، عبد الرحمن عماد، مودى ناصر، مصطفى دويدار وأحمد نادر.

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