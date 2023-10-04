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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اشتباه أزمة قلبية .. نقل عاجل لـ كيفن سبيسي إلى المستشفى

كيفن سبيسي
كيفن سبيسي

ذكرت بعض التقارير الأجنبية عن نقل الفنان كيفن سبيسي  إلى المستشفى بعد أن شعر بالتعب، خلال حضوره المهرجان السينمائي في أوزبكستان ، حيث إنه شعر بتخدير في ذراعه اليسرى بالكامل لثوانٍ مما أدى إلى الشكوك فى حدوث أزمة قلبية لكن لم يتم التأكد حتى الآن. 

وأصيب أيضا كيفن سبيسي مؤخرا بمرض في مدينة سمرقند القديمة يوم الاثنين أثناء قيامه بجولة في متحف أفراسياب وتم نقله الى المستشفى وتم علاجه.

وعاد سبيسي لاحقًا إلى مهرجان طشقند السينمائي الدولي، وظهر على المسرح وأخبر الجمهور أن صحته جيدة.

وأضاف كيفين أن الحادث جعله يتوقف لحظة ويفكر فى حياته بشكل عام.

براءة كيفن سبيسي من تهم الإعتداء الجنسي:

برأت محكمة في لندن مؤخرا  نجم هوليوود كيفن سبيسي، من تسع تهم بالاعتداء الجنسي على أربعة رجال.

واعرب كيفن عن سعادته بعد صدور الحكم، عن "امتنانه" لهيئة المحلفين، وشكر أعضاءها على المداولات التي دامت 12 ساعة.

وتم تبرئة الممثل الأمريكي من سبع تهم بالاعتداء الجنسي، وتهمة واحدة بممارسة الجنس مع شخص دون رضاه، وأخرى بإجبار شخص على المعاشرة الجنسية.

وبعد صدور الحكم وضع يده على صدره، ونظر إلى المحلفين وقال لهم "شكرا" مرتين قبل أن ينسحبوا من قاعة المحكمة.

كيفن سبيسي الفنان كيفن سبيسي أوزبكستان

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