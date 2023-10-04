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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

نصائح لإطلالات محتشمة تناسب السهرات من ملاك الدوسري | صور

صدى البلد

مع اقتراب موسم السهرات والحفلات، تبحث العديد من المحجبات عن إطلالات أنيقة محتشمة تتناسب مع هذه المناسبات.

وفي هذا الموضوع، تقدم ملاك الدوسري لك مجموعة من النصائح للحصول على إطلالة مميزة وأنيقة في السهرات دون إخلال بالحشمة.

 

نصائح للإطلالات المحتشمة في السهرات

 

اختاري الفساتين الطويلة أو الواسعة، فهي من أفضل الخيارات للإطلالات المحتشمة في السهرات.

يمكنكِ اختيار فساتين بقصة A-line أو Empire، فهي من التصاميم التي تمنح الجسم مظهرًا أنيقًا.

إذا كنتِ تفضلين الفساتين القصيرة، فاختاري فستانًا بتصميم محتشم، مثل الفساتين ذات الأكمام الطويلة أو الفساتين ذات القصة الواسعة.

يمكنكِ أيضًا اختيار البدلات أو الأطقم المكونة من تنورة أو بنطال وبلوزة، فهي من الخيارات الأنيقة والمحتشمة للسهرات.

لا تنسي اختيار الإكسسوارات المناسبة لإطلالتك، مثل الأقراط الطويلة أو الأساور أو العقود.

يمكنكِ أيضًا اختيار حذاء بكعب عالي لإطلالة أكثر أناقة.

باتباع هذه النصائح، يمكنكِ الحصول على إطلالة محتشمة وأنيقة في السهرات.

وقالت ملاك الدوسري، إنه عند اختيار الفستان أو البدلة، تأكدي من أن القماشة المستخدمة مناسبة للسهرات، مثل الأقمشة اللامعة أو الشيفون.

يمكنكِ أيضًا إضافة بعض التفاصيل الأنيقة إلى إطلالتك، مثل التطريز أو الدانتيل أو الخرز.

لا تنسي أن تحرصي على تنسيق ألوان إطلالتك بشكل متناغم. 

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