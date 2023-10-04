إسلام صادق يعلن تفاصيل مثيرة عن مصير «فتوح» مع الزمالك

أعلن الإعلامي إسلام صادق، مفاجآت مُثيرة في مصير أحمد فتوح الظهير الأيسر لنادي الزمالك.

وكتب إسلام صادق عبر حسابه علي فيسبوك: "انتظروا مفاجآت مُثيرة وتفاصيل في مصير أحمد فتوح مع الزمالك وحقيقة انتقاله للأهلي".

ورصدت قناة العربية، تقريرًا حول أحمد فتوح، الظهير الأيسر لصفوف نادي الزمالك، والذي يرغب الفارس الأبيض في تجديد تعاقده خلال الفترة المقبلة، وسط الاهتمام الكبير من الجماهير بمعرفة آخر التطورات بشأن هذا الملف خاصة بعد ظهور حديث حول أن الأهلي يرغب في التعاقد مع اللاعب على غرار خطف إمام عاشور كواحد من الصفقات المدوية.

كواليس مثيرة حول شروط أحمد فتوح للاستمرار مع نادي الزمالك

وينتهي عقد أحمد فتوح مع نادي الزمالك، بانتهاء الموسم الحالي، ويحق للاعب التوقيع في يناير لأي نادٍ بشكل مجاني دون الرجوع لصفوف الزمالك، ومازال هناك محاولات من الفارس الأبيض للحصول على توقيع اللاعب لفترة جديدة داخل القلعة البيضاء.