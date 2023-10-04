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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الطفل عمر شريف: الجندي المصري دايما بينتصر ويكسب.. فيديو

صدى البلد

قال عمر شريف، الممثل الصاعد، إنه فخور بوقوفه أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحدث عظيم مثل ذكرى انتصار حرب أكتوبر، موجهًا التحية له وللحضور بالندوة.

 

وأضاف عمر شريف خلال حديثه، في فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، احتفالًا باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور الرئيس السيسي، والتي تنقلها قناة "إكسترا نيوز": «أنه كان لا يدري عن حرب أكتوبر معلومات كثيرة، لكنه بحث وعرف أنه حان الوقت للاحتفال بالذكرى الـ50 لانتصار أكتوبر، وعبور القوات المسلحة لقناة السويس وتحطيم خط بارليف الحصين ورفع علم مصر فوق أرض سيناء العظيمة».

وتابع الممثل الصاعد، أنها كانت حرب سلام لاسترداد الأرض المصرية، ولم تكن بهدف الاعتداء على أرض العدو، مشيرا إلى احتفالهم بحرب أكتوبر بمدرسته، وإقامة مسرحيات تعبر عن الحرب ويتشاجر هو وأصدقاؤه حول من سيجسد شخصية الجندي المصري، قائلًا: «لأن الجندي المصري دايما هو اللي بيكسب وبينتصر».

عمر شريف الجندي المصري السيسي الندوة التثقيفية للقوات المسلحة أكتوبر حرب اكتوبر

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