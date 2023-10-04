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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

باكستان.. مصرع شخصين برصاص أحد حراس طالبان على معبر حدودي

صدى البلد

أعلن الجيش الباكستاني، اليوم الأربعاء، عن مصرع شخصين برصاص أحد حراس حركة طالبان على معبر حدودي.

وحسب إذاعة "إن دي تي في" الهندية، لقى مواطنان باكستانيان، أحدهما صبي يبلغ من العمر 12 عامًا، مصرعهما اليوم الأربعاء عندما لجأ أفراد أمن أفغان إلى إطلاق النار عند معبر حدودي مزدحم.

وتم الإبلاغ عن حادث إطلاق النار عند نقطة تشامان الحدودية، المعروفة أيضًا باسم بوابة الصداقة.

وقال الجيش إنه في الساعة 16:00، "فتح حارس أفغاني يعمل عند بوابة الصداقة" على طول الحدود الباكستانية الأفغانية في بلوشستان، النار بشكل عشوائي وغير مبرر على المشاة" الذين كانوا يتحركون من باكستان إلى أفغانستان.

ووقع الحادث عند بوابة المغادرة الواقعة على خط الصفر.

وأضاف الجيش في بيان صادر أن "القوات الخاصة مارست ضبط النفس الشديد وتجنبت أي تبادل لإطلاق النار في وجود ركاب أبرياء لتجنب الأضرار الجانبية".

ولفت البيان "تم الاتصال بالسلطات الأفغانية للتحقيق في سبب هذا العمل غير المسؤول والمتهور والقبض على الجاني وتسليمه إلى السلطات الباكستانية".

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