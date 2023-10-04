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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رجال سلة الأهلي يهزم طنجة المغربي «85-71» بالبطولة العربية

فريق سلة الأهلي
فريق سلة الأهلي

فاز الفريق الأول لرجال كرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني الإسباني أوجستي بوش، على نظيره مجد طنجة المغربي بنتيجة 85-71، في الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة بالبطولة العربية رقم 35 والمقامة بقطر خلال الفترة من 1 وحتى 12 أكتوبر الجاري.

وسيطر الفريق المغربي على مجريات اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء قبل أن يعدل المارد الأحمر من أوضاعه وينجح في الفوز بالمباراة في الربع الأخير.

وجاءت نتائج فترات المواجهة كالتالي:

الفترة الأولى: 20-18 لصالح مجد المغربي
الفترة الثانية: 41-40 لصالح مجد المغربي
الفترة الثالثة: 63-58 لصالح مجد المغربي
الفترة الرابعة: 85-71 لصالح الأهلي

وشهدت المواجهة حضورًا مكثفًا وكبيرًا من الجماهير الأهلاوية لمؤازرة فريقها ودعمه لعبور اللقاء.

وكان عمرو الجندي أفضل مسجل للفريق الأحمر خلال اللقاء برصيد 16 نقطة بالإضافة إلى تقديمه تمريرتين حاسمتين لزملائه واستعاده للكرة في 5 مناسبات ليساعد فريقه على العودة في النتيجة والفوز باللقاء.

ومن المقرر، أن يصطدم الشياطين الحمر في المباراة المقبلة نظيرهم بيروت اللبناني في صراع على صدارة المجموعة، فيما يواجه طنجة المغربي نظيره الاتحاد الليبي.

وتضم قائمة أبناء قلعة الجزيرة في البطولة 14 لاعبًا وهم: "سيف سمير، الأمريكي نوريس كول، التونسي عمر عبادة، إيهاب أمين، مؤمن خيري، عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، النيجيري مايكل فاكوادي، مروان سرحان، عمر عرابي، مصطفى المكاوي "كيجو"، يوسف المعداوي، أحمد مهيب.

الجدير بالذكر، أن نادي الكويت الكويتي هو حامل لقب البطولة الماضية بعد تفوقه على نظيره الأهلي المصري بنتيجة 77-76.
 

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