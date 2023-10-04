معلول يسجل الهدف الأول لـ الأهلي ضد إنبي في كأس مصر

سجل الأهلي الأول أمام إنبي فى الدقيقة 30 في المباراة المقامة حاليا على ستاد القاهرة في نصف نهائى كأس مصر.

وأحرز على معلول الهدف من علامة جزاء بعد عرقلة ديانج داخل منطقة الجزاء.

تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - علي معلول.

الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة

الهجوم: حسين الشحات - أنتوني موديست - بيرسي تاو



بينما مقاعد البدلاء كالآتي: مصطفى شوبير - كريم الدبيس - أحمد نبيل - أكرم توفيق - محمود كهربا - أحمد عبد القادر - محمد كريستو - إمام عاشور - طاهر محمد.

ويدخل إنبي مباراة اليوم بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: أحمد صبيحة، أحمد كالوشا، سيف الخشاب وعلي فوزي.

خط الوسط: مروان داوود، أحمد العجوز، محمد حمدي وزياد كمال.

خط الهجوم: رفيق كابو وأحمد جمال.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عبد الرحمن سمير، أحمد يوسف، محمد حامد، أحمد أوفا، عبد الرحمن عماد، مودى ناصر، مصطفى دويدار وأحمد نادر.