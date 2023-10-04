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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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اللواء محمود طلحة: العدوان الثلاثي لم يحقق أهدافه في مصر |فيديو

اللواء محمود طلحة
اللواء محمود طلحة

كشف اللواء محمود طلحة، مدير كلية القادة والأركان الأسبق، أن المعيار الجوهري لقياس النصر أو الهزيمة في الحرب هو تحقيق الأهداف من عدمها، لافتا إلى أن العدوان الثلاثي لم يحقق أهدافه في مصر. 

اللواء محمود طلحة يتحدث عن حرب أكتوبر 

وأضاف "طلحة"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن العدوان الثلاثي في مصر كان هدفه إسقاط شعبية جمال عبد الناصر، والسيطرة على قناة السويس، وإخماد الثورة الجزائرية ولم يستطيعوا عمل ذلك، إذ أن زعامة وشعبية جمال عبد الناصر زادت، وفشلوا في السيطرة على قناة السويس. 

وتابع اللواء محمود طلحة، أن مناحم بيجن أحد المسؤولين في حرب أكتوبر، كان يرى أن سيناء جزء عضوي من أرض إسرائيل، وستكون هي المرقد الأبدي له، إلا أن إرادة مصر صنعت الحق، ونفس الشخص هو نفسه من وقع على معاهدة السلام عام 1979، وكان رئيس الوزراء وقتها. 

اللواء محمود طلحة حرب اكتوبر برنامج على مسئوليتي أحمد موسى جمال عبد الناصر

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