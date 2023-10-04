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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حمدين صباحي: الأحزاب محقة في انتقادي بسبب مقابلتى لبشار الأسد وحزب الله

حمدين صباحي
حمدين صباحي

رد حمدين صباحى ، مؤسس حزب الكرامة والتيار الشعبى على تساؤل موقع صدى البلد الإخبارى خلال المؤتمر الصحفى للحركة المدنية بحزب المحافظين اليوم بشأن انتقاد عدد من الأحزاب السياسية مقابلته للرئيس السورى بشار الأسد وحزب الله.

وأكد صباحى أن الأحزاب السياسية محقين فى انتقاداتهم لى بشأن مقابلتى للرئيس السورى بشار الأسد وحزب الله وتقدمت لهم بالتحية على انتقاداتهم لى ، مشيرا إلى أنه زار سوريا الحبيبة دعمنا لشعبها ضد العدوان الأمريكى الظالم ، وطالبنا الرئيس بشار الأسد بإطلاق سراح السجناء السياسيين.

وأشار مؤسس حزب الكرامة والتيار الشعبى إلى أننى التقيت بالمعارضة فى سوريا ، وكنت فى سوريا بصفتى الأمين العام للمؤتمر القومى العربى وليس تمثيلا للحركة المدنية ، مؤكدا أن البعض فى الحركة المدنية الديمقراطية اختلف معى بشدة وانتقدنى واحترمت ذلك وقدرته ، وعبرت عن ذلك فى تصريحات منشورة.

واختتم تصريحاته قائلا : من حيانى على هذا الموقف قدمت الشكر له ، ومن انتقدنى تقدم بالشكر له أيضا ، مشيرا إلى أن هذا جوهر فلسفة الحركة المدنية.

حمدين صباحي الأحزاب السياسية الحركة المدنية التيار الشعبي سوريا

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