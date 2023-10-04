طلحة : خطة الخداع الاستراتيجي شكلت غمامة على عقول قادة الجيش الإسرائيلي

كشف اللواء محمود طلحة، مدير كلية القادة والأركان الأسبق، عن أن خطة الخداع الاستراتيجي شكلت غمامة على عقول قادة الجيش الإسرائيلي، ولم يكن أحد يتوقع أن تقوم الحرب، "إسرائيل حتى 6 صباحا من السادس من أكتوبر لم يصدقوا أن مصر ستعبر القناة ويدمروه".

القصة الكاملة لأشرف مروان ودوره قبل حرب أكتوبر

وأضاف "طلحة"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أنه لا توجد أي مصادر مصرية رسمية عن ملف أشرف مروان، وكل ما يذكره من تصريحات عبارة عن مصادر إسرائيلية قام بجمعها مع الأحداث الموازية لها، لافتًا إلى أن إسرائيل كانت تصف أشرف مروان بالملاك أو المصدر.

وتابع اللواء محمود طلحة، أن المعلومة القاتلة التي تحدث عن إسرائيل هي الإجراءات التي تمت في خطة الخداع في إسرائيل، موضحا أنه كان هناك جهة ما مصرية تعطي أشرف مروان معلومات معينة يرسلها لإسرائيل من أجل أن تخدم على خطة الخداع الاستراتيجي المصرية.

وواصل، أنه بعد تجميع كافة الموضوعات والنتائج الجميع أكد على صحة الحدث، وهو أنه قد تم توصيل معلومة إلى إسرائيل قوية، لافتا إلى أن أشرف مروان أبلغهم مرتين بالتوقيت لكسب ثقة إسرائيل أولا، لافتا إلى أن أشرف مروان يتم استخدامه لخداع إسرائيل من عام 1970 تقريبا.

واستكمل، أن كافة المصادر الإسرائيلية تحدثت وأكدت أن إسرائيل حصلت على معلومات لإسرائيل عن طريق أشرف مروان، ألا أن تلك المعلومات كانت بالتنسيق مع الجانب المصري.