اللواء محمود طلحة: غطرسة وغرور إسرائيل ساعدا مصر كثيرًا في حرب أكتوبر

كشف اللواء محمود طلحة، مدير كلية القادة والأركان الأسبق، عن أن الغطرسة والغرور كانت أحد أسباب هزيمة إسرائيل في حرب أكتوبر وساعدت مصر كثيرًا، لافتا إلى أن إسرائيل لم يكن لديها اقتناع نهائيًا بقيام حرب من قبل مصر.

اللواء محمود طلحة يتحدث عن حرب أكتوبر

وأضاف "طلحة"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن رئيس الاستخبارات الإسرائيلية أكد للمسؤولين أن مصر لن تحارب، ورفض تشغيل مركز الرسائل الخاصة بإسرائيل، موضحًا أن 25% من إسرائيل قوات نظامية و75% قوات احتياط.

وتابع اللواء محمود طلحة، أن مصر كانت تأمل في تأخير اكتشاف إسرائيل للحرب، إذ أن إسرائيل تحتاج ليومين إلى ثلاثة من أجل تجميع القوات الاحتياطية، موضحا أن الرئيس السادات في الرابع من أكتوبر استفسر من الفريق الشاذلي عن رد فعل إسرائيل، وأكد أن إجراءاتهم كانت عادية جدا.

وأردف، أن مصر حشدت عدد كبير من القوات والأسلحة بالقرب من الجيش الإسرائيلي في مدة كافية، ولذلك كانت المفاجأة للجيش الإسرائيلي.