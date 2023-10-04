المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران يستكمل الكشف الطبي غدا

يستكمل المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران الكشف الطبي بمستشفى معهد ناصر غدا الساعة 11 صباحا.

استكمالًا لإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة



وأجرى المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اليوم الأربعاء الكشف الطبي بمستشفى معهد ناصر، استكمالًا لإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

ونشرت الهيئة على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى صورة من القرار رقم 5 لسنة 2023، بفتح باب الترشح لمنصب رئيس جمهورية مصر العربية 2024.

وجاء في المادة الأولى يفتح باب الترشح لمنصب رئيس جمهورية مصر العربية وتقدم طلبات الترشح على النموذج المعد لذلك بمقر الهيئة الكائن 110 ش قصر النيل ـ قسم قصر النيلـ محافظة القاهرة اعتبارا من يوم الخميس 5 أكتوبر 2023 وحتي السبت 14 أكتوبر.