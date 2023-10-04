48 ساعة راحة للاعبي هلال مطروح بعد انتهاء ودية راية

قرر الكابتن ابو العينين شحاته المدير الفني لفريق هلال مطروح منح لاعبي الفريق راحة سلبية 48 ساعة وذلك عقب انتهاء التجربة الودية أمام فريق راية والتي أقيمت عصر اليوم علي ملعب برج العرب الفرعي وانتهت بالتعادل السلبي.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم " السبت " المقبل، استعدادا لانطلاق الدورى والذى يستهله فريقنا بمواجهة دلفي يوم 11 اكتوبر المقبل علي ملعب ستاد الجامعة.

وتعادل فريقا هلال مطروح وراية سلبيا في اللقاء الودي الذى جمعهما منذ قليل بملعب برج العرب الفرعي ،على هامش معسكر الفريق المطروحي فى الإسكندرية، استعدادا للموسم الجديد .