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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

دل العالمية : مصر أكثر دولة نتعاون معها فى ملف الجامعات

صدى البلد

قال طارق هيبة المدير العام لشركة دل تكنولوجيز فى مصر وليبيا، إن الشركة تدعم الشباب في عدة جوانب منها المسابقات التي يتم تقديمها للطلاب بين الجامعات وتشهد ابتكارات متميزة ويحصل الشباب على الكثير من الدعم والجوائز وربما فرص التوظيف أيضاً، ويتم التعاون مع الجامعات من خلال الوزارة، ولكن لأي شخص داخل الجامعة إمكانية المشاركة وفقاً للضوابط المقررة.

وأكد هيبة خلال قمة دل تكنولوجيز أن أكثر الدول تستوعب أنشطة من شركة دل في الجامعات هي جمهورية مصر العربية، كما يتم تدريس موادنا للأساتذة المدرسين في الجامعات أيضاً.

وحول الذكاء الاصطناعي قال إن البنية التحتية هي أول ما يجب الاهتمام به للاستفادة من الذكاء الاصطناعي ثم ثانياً يجب تهيئة المواطنين لهذا الذكاء الاصطناعي لأنه قادم لا محالة وتحتاج البنية التحتية في مصر إلى المزيد من التطوير.

 واستطرد : لابد من تطوير وتدريب المواطنين والمتخصصين لقيادة الذكاء الاصطناعي في مصر.

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