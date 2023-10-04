دكتوراة مع مرتبة الشرف لباحث بالأزهر عن الإعجاز العلمي في القرآن

تقدم الباحث "علاء أبو السعود محمد خليفة"، المدرس المساعد بكلية اللغات والترجمة ‏جامعة الأزهر الشريف، برسالة لنيل درجة دكتوراة في الدرسات الآسيوية ‏‏(دراسات وبحوث اللغات الآسيوية وآدابها) بكلية الدراسات الآسيوية العليا بجامعة ‏الزقازيق، تحت عنوان: "آيات من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ترجمة محمد ‏مكين نموذجًا" (دراسة لغوية تطبيقية). ‏

ونوقشت الرسالة، الإثنين الموافق ٢٥ سبتمبر 2023م، أمام لجنة الحكم المكونة ‏من ‏كل من، الدكتور أميمة غانم زيدان، أستاذ اللغة الصينية بكلية الألسن جامعة عين شمس ‏ومستشارة السفارة المصرية لدى الصين.‏ (مشرفًا)‏، والدكتور محمد عمر محمد خالد، الأستاذ ‏بكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف بالقاهرة. (مشرفًا) ‏ والدكتور السيد السيد ‏مصطفى أبو الجود، الأستاذ بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر الشريف بالقاهرة.‏ ‏‏(مناقشًا)‏ والدكتور محسن سيد فرجاني عبد الباقي، أستاذ اللغة الصينية بكلية الألسن ‏جامعة عين شمس. (مناقشًا)‏.

وتناول الباحث في ثنايا أطروحته بالدراسة والبحث إشكالية بعض ‏آيات الإعجاز ‏العلمي في القرآن الكريم في ترجمة الأستاذ محمد مكين، وهي من الموضوعات البكر ‏في مجال ‏الدراسات القرآنية للغة الصينية في مصر بصفة عامة، وفي الصين بصفة ‏خاصة.‏

وطرح الباحث في رسالته الحديث عن مكانة العلم في القرآن الكريم، ‏وتناول الفرق بين الإعجاز والتفسير العلمي. ‏وعرض موقف العلماء من الإعجاز ‏العلمي وآرائهم المتعددة في ذلك.

كما طرح مجموعة من النماذج والأمثلة لآيات ‏تضمنت الإعجاز العلمي في ترجمة الأستاذ محمد مكين. تم تطرق الباحث إلى مناقشة ‏أمثلة حول آيات الله في الإنسان وفي النبات والحيوان ‏والحشرات، ثم تحدثً عن علم ‏الفلك والكيمياء وكذلك علوم البحار والمحيطات.‏ ‏ ‏

وبعد المناقشة جاء الحكم بالإجماع بمنح الباحث درجة الدكتوراة مع مرتبة الشرف ‏الأولى.‏

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