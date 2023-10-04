دكتوراة مع مرتبة الشرف لباحث بالأزهر عن الإعجاز العلمي في القرآن

تقدم الباحث "علاء أبو السعود محمد خليفة"، المدرس المساعد بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر الشريف، برسالة لنيل درجة دكتوراة في الدرسات الآسيوية (دراسات وبحوث اللغات الآسيوية وآدابها) بكلية الدراسات الآسيوية العليا بجامعة الزقازيق، تحت عنوان: "آيات من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ترجمة محمد مكين نموذجًا" (دراسة لغوية تطبيقية).
ونوقشت الرسالة، الإثنين الموافق ٢٥ سبتمبر 2023م، أمام لجنة الحكم المكونة من كل من، الدكتور أميمة غانم زيدان، أستاذ اللغة الصينية بكلية الألسن جامعة عين شمس ومستشارة السفارة المصرية لدى الصين. (مشرفًا)، والدكتور محمد عمر محمد خالد، الأستاذ بكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف بالقاهرة. (مشرفًا) والدكتور السيد السيد مصطفى أبو الجود، الأستاذ بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر الشريف بالقاهرة. (مناقشًا) والدكتور محسن سيد فرجاني عبد الباقي، أستاذ اللغة الصينية بكلية الألسن جامعة عين شمس. (مناقشًا).
وتناول الباحث في ثنايا أطروحته بالدراسة والبحث إشكالية بعض آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم في ترجمة الأستاذ محمد مكين، وهي من الموضوعات البكر في مجال الدراسات القرآنية للغة الصينية في مصر بصفة عامة، وفي الصين بصفة خاصة.
وطرح الباحث في رسالته الحديث عن مكانة العلم في القرآن الكريم، وتناول الفرق بين الإعجاز والتفسير العلمي. وعرض موقف العلماء من الإعجاز العلمي وآرائهم المتعددة في ذلك.
كما طرح مجموعة من النماذج والأمثلة لآيات تضمنت الإعجاز العلمي في ترجمة الأستاذ محمد مكين. تم تطرق الباحث إلى مناقشة أمثلة حول آيات الله في الإنسان وفي النبات والحيوان والحشرات، ثم تحدثً عن علم الفلك والكيمياء وكذلك علوم البحار والمحيطات.
وبعد المناقشة جاء الحكم بالإجماع بمنح الباحث درجة الدكتوراة مع مرتبة الشرف الأولى.