عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إنشاء مجمعات خدمات المواطنين بمشروع حياة كريمة في الفرافرة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقت حنان مجدي نائب محافظ الوادى الجديد، اليوم، وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الذي يزور المحافظة؛ للوقوف على جاهزية مجمعات خدمات المواطنين بمشروع حياة كريمة بمركز الفرافرة؛ لضمان الانتقال لعملية الميكنة دون صعوبات، وذلك بحضور إيهاب مصطفى، وسامح حسين، مديري مشروع تطوير خدمات المواطنين للمحليات، والمهندس محمود فكري المشرف العام على المراكز التكنولوجية بالمحافظة.

ووجّهت نائب المحافظ بإعداد تقرير بجميع الملاحظات الفنية؛ لتذليل أي عقبات قد تواجه سير العمل، واعتماد الدليل الموحد لخدمات المراكز التكنولوجية بالمحافظة؛ لتعريف المواطنين على الخدمات المقدمة، وتفعيل دور لجنة المتابعة؛ لتقييم مؤشرات الآداء وكفاءة العمل بالمراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة.

كما تطرق الاجتماع لدراسة توفير مقر مناسب لإنشاء مركز تكنولوجي بالديوان العام، يتم ربطه بجميع الإدارات؛ لحوكمة منظومة العمل، وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات المختلفة.

وأشادت مجدي بخطة الدولة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات، لافتةً لكون منظومة المراكز التكنولوجية من أفضل المنظومات وأيسرها لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين من خلال المراكز الثابتة والمتنقلة.

اعداد تقرير التخطيط والتنمية التخطيط والتنمية الاقتصادية التكنولوجية الحصول على الخدمات الخدمات المقدمة ت حياة كريمة تطوير خدمات المواطنين خدمات المراكز التكنولوجية زارة التخطيط لاقتصاد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بينها السكر والزيت والأرز.. 9 سلع غذائية ستنخفض أسعارها الأحد المقبل

سقوط أمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

الطقس| سحب ركامية تغطي غرب البلاد.. وأمطار غزيرة خلال ساعات تصل للقاهرة

عقب بلاغ النائب العام بسبب بدلات "الصحفيين"| موقف أحمد طنطاوي من الترشح.. ومصادر: خالف مبادئ الشرف والأمانة

شرط واحد.. الزمالك يقدم عرضًا مغريًا لحل أزمة كهربا وديا

لفظ غير متوقع | منشور صادم من خالد الغندور عن إمام عاشور

بسبب بدلات نقابة الصحفيين .. بلاغ للنائب العام ضد أحمد طنطاوي

بشرى سارة لكل المصريين| انخفاض لأول مرة في أسعار 9 سلع غذائية.. قرار حكومي عاجل

موضوعات متعلقة

محافظ الوادي الجديد: 80 مليار جنيه تكلفة المشروعات في عهد السيسي

ترشيحاتنا

لأول مرة في التاريخ.. ما أسباب عزل رئيس مجلس النواب الأمريكي؟

أشياء غير منطقية | نجم الزمالك السابق يفتح النار على أوسوريو

إيدها اترعشت أول ماشافته| قصة لأول مرة من زوجة هيكل ولحظة تعارفهما

هل تعرض بايدن لشتائم في البيت الأبيض؟.. فيديو يثير الجدل

سقوط عدد كبير من الضحايا.. حادث إطلاق نار مروع في أمريكا |فيديو

مأساة في الهند.. أدوية سامة تحصد أرواح الصغار وتثير غضب الأهالي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اوعي تشتريها .. علامة واحدة بالكبدة تؤكد عدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي

بهدلني في التليفون.. ما سبب غضب عادل إمام من صلاح عبدالله ؟

ما تأثير الهواتف على الطلاب قبل النوم.. هيئة الدواء المصرية تحذر

غير أي وصفة .. طريقة عمل الكريب بأقل التكاليف

فيديو

ضحايا إعصار درنة|فنانة شهيرة تعلن وفاة 7 من أفراد أسرتها في ليبيا.. فيديوجراف

خطيرة وتسبب الشلل لمدة 10 ثوانٍ.. ما هي حلوى الموت الأسود ؟|فيديوجراف

منها السكر والأرز .. موعد انخفاض أسعار هذه السلع | فيديو

صافرات الإنذار وانقطاع البث.. إلى ماذا تستعد روسيا لمواجهته؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

اﻟﻤﺰﻳﺪ