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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تسوية النزاعات | برنامج تدريبي لأعضاء الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام

وسيطات السلام
وسيطات السلام

قامت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية- قطاع الشئون الاجتماعية - إدارة المرأة، بالتعاون والتنسيق مع مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة (المكتب الإقليمي للدول العربية)، بعقد برنامج تدريبي يهدف إلى تعزيز قدرات أعضاء الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام حول "الوساطة النسائية للنفاذ إلى الموارد في السياقات المتأثرة بتغير المناخ" في الفترة ١-٣ أكتوبر ٢٠٢٣بالقاهرة.


واعربت كل من السفيرة د. هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية والسفير أحمد نهاد عبد اللطيف، مدير عام مركز القاهرة الدولي، عن سعادتهما بانعقاد الدورة التدريبية في إطار التعاون بين الجامعة والمركز لبناء قدرات كوادر الدول العربية في مجال تسوية النزاعات وبناء السلام تفعيلاً لمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين في شهر مارس الماضي وسبقها عقد دورة  تدريبية لتعزيز قدرات أعضاء الشبكة عام 2021.


كما أضافا أن الدورة التدريبية استهدفت أعضاء الشبكة العربية لتطوير قدراتهن وتزويدهن بالمعرفة والمهارات اللازمة فيما يتعلق بفهم التداخل بين النفاذ إلى الموارد الطبيعية وتأجيج النزاع، في سياق تغير المناخ كون النساء الأكثر تضرراً من تداعياته، مع الأخذ في الاعتبار أهمية مشاركة المرأة في عمليات الوساطة لتحقيق سلام شامل ودائم. 
 

وقد شاركت في الافتتاح السيدة خديجة محمد المخزومي، وزيرة البيئة وتغير المناخ بجمهورية الصومال الفيدرالية، التي تناولت في كلمتها محورية دور المرأة في تحقيق الاستقرار والسلام  داخل مجتمعاتها في ظل الموارد الطبيعية المتناقصة كنتيجة لتداعيات تغير المناخ، واعربت عن خالص التقدير لجمهورية مصر العربية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للدعم المتواصل للصومال في كافة المجالات في إطار العلاقات التاريخية بين البلدين.
 

ومن جانبه، أوضح السفير أحمد نهاد عبد اللطيف في حفل الافتتاح أن هذه الدورة تتزامن مع الذكرى السنوية لاعتماد مجلس الأمن للقرار 1325، والذي يمثًّل حجر الأساس لأجندة المرأة والسلم والأمن ومن ثم فإنها خطوة ملموسة للتنفيذ الفعال للأجندة في المنطقة العربية من خلال دعم مشاركة المرأة في جهود تسوية النزاعات والوساطة، وكيفية تفعيل مبادرة تغير المناخ واستدامة السلام CRSP لرئاسة COP27  والذي يمثل بناء القدرات أحد ركائزها الرئيسية، أخذاً في الاعتبار التحديات التي تواجه المنطقة العربية بسبب تداعيات تغير المناخ وتأثيرها على الموارد.  
 

كما شاركت مديرة إدارة المرأة بجامعة الدول العربية، وتحدثت خلال إلقائها كلمة الأمانة العامة عن أهمية دعم الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام وتعزيز دورها علي المستويين الوطني والإقليمي مشيرة الي أن جامعة الدول العربية تولي اهتماماً بدور الوساطة النسائية في عمليات حفظ وبناء السلام الوطني والإقليمي والدولي، وأشارت إلى أن الهدف من هذه الدورة التدريبية هو النهوض بآليات المواجهة وتحديد السبل للاستفادة من الوساطة النسائية في سياق التغير المناخي، نحو جهود أكثر شمولاً وحلول مستدامة من أجل السلام الدائم والتنمية.
 

مبادرة الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام مبادرة رائدة للنساء العربيات الدبلوماسيات لتبادل الخبرات في مجال منع النزاعات والتسوية السلمية وأصبح حاليآ عدد عضواتها ١٨ عضوة ممثلين للدول العربية.
 

COP27 الأمانة العامة لجامعة الدول العربية هيئة الأمم المتحدة للمرأة هيفاء أبو غزالة مركز القاهرة الدولي وتغير المناخ خديجة محمد المخزومي

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