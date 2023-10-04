محافظ البحر الأحمر يكرم الفائزين بأولمبياد المحافظات الحدودية للعام الرابع

قام اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بتكريم الأبطال الفائزين في التصفيات النهائية لأولمبياد المحافظات الحدودية، والذي أُقيم في محافظة مطروح خلال الفترة من 28 فبراير حتى 2 مايو 2023. وعبّر اللواء حنفي عن اعتزازه وتقديره لفوز أبناء المحافظة الساحلية بالمركز الأول للعام الرابع على التوالي.

وقدّم المحافظ التهاني لجميع اللاعبين الذين شاركوا في الأولمبياد وللفرق الرياضية بالمحافظة، مُثنيًا على الجهود الكبيرة التي بذلوها والأداء المتميز الذي قدموه، الذي ساهم في حصدهم المركز الأول وجمعهم للعديد من الميداليات في الألعاب الرياضية الفردية والجماعية. كما تمنى لهم المزيد من التوفيق والنجاح في المسابقات المحلية والدولية القادمة.

وأكد المحافظ أن بطولة أولمبياد المحافظات الحدودية تنظمها وزارة الشباب والرياضة برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف زيادة المشاركة الرياضية لأبناء المحافظات الحدودية. تهدف هذه المباريات إلى تشجيع تمثيل أبناء هذه المحافظات في مختلف الأنشطة والمسابقات الرياضية التي تُنظم على مستوى الجمهورية. يشارك في الألعاب الشباب والطلائع الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و25 عامًا، من مدارس وجامعات ومراكز الشباب بالمحافظات الحدودية. وتشمل المنافسات 11 لعبة رياضية (رفع الأثقال، الألعاب القوية، تنس الطاولة، كرة اليد، الكاراتيه، المصارعة، كرة السلة، الكرة الطائرة، كرة القدم الخماسية، تنس الطاولة، ورفع الأثقال لذوي الاحتياجات الخاصة).

وفي نفس السياق، قام المحافظ بتكريم الطلاب ذوي الهمم المتميزين رياضيًا وعلميًا على مستوى المحافظة تحت شعار "قادرون بإختلاف".

حضر حفل التكريم اللواء تامر سمير، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والأستاذ كمال سليمان، السكرتير العام المساعد، واللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، واللواء أحمد المهدي، رئيس حي شمال، واللواء محمد صلاح، رئيس حي جنوب، والأستاذ هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم، والأستاذ حسن خلف، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والأستاذة رايدا نسيم، مدير وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة.