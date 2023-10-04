عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ البحر الأحمر يكرم الفائزين بأولمبياد المحافظات الحدودية للعام الرابع

صورة موضوعية
صورة موضوعية

قام اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بتكريم الأبطال الفائزين في التصفيات النهائية لأولمبياد المحافظات الحدودية، والذي أُقيم في محافظة مطروح خلال الفترة من 28 فبراير حتى 2 مايو 2023. وعبّر اللواء حنفي عن اعتزازه وتقديره لفوز أبناء المحافظة الساحلية بالمركز الأول للعام الرابع على التوالي.

وقدّم المحافظ التهاني لجميع اللاعبين الذين شاركوا في الأولمبياد وللفرق الرياضية بالمحافظة، مُثنيًا على الجهود الكبيرة التي بذلوها والأداء المتميز الذي قدموه، الذي ساهم في حصدهم المركز الأول وجمعهم للعديد من الميداليات في الألعاب الرياضية الفردية والجماعية. كما تمنى لهم المزيد من التوفيق والنجاح في المسابقات المحلية والدولية القادمة.

وأكد المحافظ أن بطولة أولمبياد المحافظات الحدودية تنظمها وزارة الشباب والرياضة برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف زيادة المشاركة الرياضية لأبناء المحافظات الحدودية. تهدف هذه المباريات إلى تشجيع تمثيل أبناء هذه المحافظات في مختلف الأنشطة والمسابقات الرياضية التي تُنظم على مستوى الجمهورية. يشارك في الألعاب الشباب والطلائع الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و25 عامًا، من مدارس وجامعات ومراكز الشباب بالمحافظات الحدودية. وتشمل المنافسات 11 لعبة رياضية (رفع الأثقال، الألعاب القوية، تنس الطاولة، كرة اليد، الكاراتيه، المصارعة، كرة السلة، الكرة الطائرة، كرة القدم الخماسية، تنس الطاولة، ورفع الأثقال لذوي الاحتياجات الخاصة).

وفي نفس السياق، قام المحافظ بتكريم الطلاب ذوي الهمم المتميزين رياضيًا وعلميًا على مستوى المحافظة تحت شعار "قادرون بإختلاف".

حضر حفل التكريم اللواء تامر سمير، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والأستاذ كمال سليمان، السكرتير العام المساعد، واللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، واللواء أحمد المهدي، رئيس حي شمال، واللواء محمد صلاح، رئيس حي جنوب، والأستاذ هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم، والأستاذ حسن خلف، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والأستاذة رايدا نسيم، مدير وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة.

محافظ البحر الأحمر الرئيس عبد الفتاح اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى المحافظات أولمبياد المحافظات الحدودية ذوي الاحتياجات الخاصة رئيس عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بينها السكر والزيت والأرز.. 9 سلع غذائية ستنخفض أسعارها الأحد المقبل

سقوط أمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

الطقس| سحب ركامية تغطي غرب البلاد.. وأمطار غزيرة خلال ساعات تصل للقاهرة

عقب بلاغ النائب العام بسبب بدلات "الصحفيين"| موقف أحمد طنطاوي من الترشح.. ومصادر: خالف مبادئ الشرف والأمانة

شرط واحد.. الزمالك يقدم عرضًا مغريًا لحل أزمة كهربا وديا

لفظ غير متوقع | منشور صادم من خالد الغندور عن إمام عاشور

بسبب بدلات نقابة الصحفيين .. بلاغ للنائب العام ضد أحمد طنطاوي

بشرى سارة لكل المصريين| انخفاض لأول مرة في أسعار 9 سلع غذائية.. قرار حكومي عاجل

ترشيحاتنا

5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 130 ألف جنيه

سنة الفجر ماذا يقرأ فيها.. وقتها وفضل المحافظة عليها 40 يومًا

حروق جلدية.. عيوب جديدة تظهر في iphone 15 pro

لأول مرة في التاريخ.. ما أسباب عزل رئيس مجلس النواب الأمريكي؟

أشياء غير منطقية | نجم الزمالك السابق يفتح النار على أوسوريو

إيدها اترعشت أول ماشافته| قصة لأول مرة من زوجة هيكل ولحظة تعارفهما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اوعي تشتريها .. علامة واحدة بالكبدة تؤكد عدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي

بهدلني في التليفون.. ما سبب غضب عادل إمام من صلاح عبدالله ؟

ما تأثير الهواتف على الطلاب قبل النوم.. هيئة الدواء المصرية تحذر

غير أي وصفة .. طريقة عمل الكريب بأقل التكاليف

فيديو

ضحايا إعصار درنة|فنانة شهيرة تعلن وفاة 7 من أفراد أسرتها في ليبيا.. فيديوجراف

خطيرة وتسبب الشلل لمدة 10 ثوانٍ.. ما هي حلوى الموت الأسود ؟|فيديوجراف

منها السكر والأرز .. موعد انخفاض أسعار هذه السلع | فيديو

صافرات الإنذار وانقطاع البث.. إلى ماذا تستعد روسيا لمواجهته؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

اﻟﻤﺰﻳﺪ