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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

آبل تستجيب للانتقادات وتطلق تحديثا جديدا لهواتفها

صدى البلد

اشتكى بعض مستخدمي آيفون 15 من أن هواتفهم تصبح ساخنة جدًا في بعض الحالات. وقالت “آبل”، إن المشكلة ناجمة عن رمز سيئ في بعض التطبيقات مثل “أوبر” و”إنستجرام” ولعبة السباق “أسفلت 9”، بالإضافة إلى خطأ في برنامج الجهاز.

وأوضحت، آبل أن إعداد الجهاز الجديد يمكن أن يجهد المعالج ويؤدي إلى ارتفاع حرارته.

ما الحل؟

أطلقت آبل تحديثًا للبرنامج الأربعاء يسمى iOS 17.0.3، وتشير ملاحظات الإصدار إلى أن التحديث "يوفر إصلاحات لأخطاء مهمة وتحديثات أمنية، ويعالج مشكلة قد تؤدي إلى ارتفاع حرارة آيفون أكثر من المتوقع. وتم إصدار التحديث أيضًا لآيفونات وآيبادات أقدم.

ما ردود الفعل؟

قال بعض المستخدمين إن التحديث حل مشكلة ارتفاع حرارة هواتفهم، وأشادوا بسرعة استجابة آبل.

وقال آخرون إن التحديث لم يغير شيئًا، وإن هواتفهم لا تزال ساخنة، وانتقدوا آبل على وسائل التواصل الاجتماعي.

بينما أكد خبراء في التكنولوجيا، أن مشكلة ارتفاع حرارة آيفون 15 ليست خطيرة جدًا، وأنه من المحتمل أن تستقر بمرور الوقت، خصوصًا مع التحديثات المستمرة للبرامج.

انستجرام تحديثات أمنية مستخدمى آيفون أوبر آيفون 15 آبل

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