ضمن أيام القاهرة للمونودراما.. حضور جماهيري كبير للعرض المصري "سيب نفسك"

شارك العرض المسرحي المصري "سيب نفسك" ، مساء اليوم /الأربعاء/، في المسابقة الرسمية لمهرجان "أيام القاهرة الدولي للمونودراما" في دورته السادسة، بطولة الفنانة فاطمة محمد علي ، ودراماتورجيا وإخراج جمال ياقوت، وسط حضور جماهيري كبير ولافت، وتفاعل الجمهور مع العرض بشكل واضح ومؤثر.



"سيب نفسك" عرض فني يتناول فكرة الإقدام على الانتحار، حيث تجسد الفنانة فاطمة محمد علي دور عاملة نظافة بسيطة تكتشف أثناء دورية عملها إقدام رجل على الانتحار من فوق السطح، فتندفع صاعدة سلم العمارة الشاهقة لتمنعه من جريمته.



مسرحية "سيب نفسك" مونودراما غنائية استعراضية للفنانة فاطمة محمد علي، ديكور أحمد أمين، أزياء نهاد السيد، موسيقى وألحان حاتم عزت، إضاءة إبراهيم الفرن، استعراضات مناضل عنتر، أشعار محمد مخيمر، تصميم وتنفيذ عروسة نبيل الفيلكاوي، إنتاج ماسكات د.أمير عبد المسيح، ترجمة د.نبيلة حسن، تأليف مارك إيجيا، دراماتورجيا وإخراج جمال ياقوت.



يذكر أن الدورة السادسة من المهرجان يشارك بها عدة دول من جميع أنحاء العالم ومنها الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، وتونس، والجزائر، والعراق، والسودان، و إيطاليا، والأرجنتين، وألمانيا، وفلسطين، والمغرب، بالإضافة إلى منصة الحكواتي و منصة شاشة المونودراما، وتشارك فيها فرنسا وجورجيا والمكسيك والكويت.

وانطلق مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما، في دورته السادسة خلال الفترة من 1 وتستمر حتى يوم غد الخميس، تحت شعار "القاهرة عاصمة المونودراما"، ويرأسه الدكتور أسامة رؤوف، ويضم في لجنته العليا الفنانة الكبيرة صفية العمر، والفنان القدير لطفي لبيب، والفنان إيهاب فهمي والفنانة لقاء الخميسي، ويقام المهرجان تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني .