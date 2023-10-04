إصابة جندي إسرائيلي خلال مواجهات في عزون

أصيب أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، خلال مواجهات في بلدة عزون شرق قلقيلية.

جاء ذلك بعد أن اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة عزون شرق قلقيلية، ما أسفر عن إصابة عشرات المواطنين الفلسطينيين بالاختناق بالغاز السام.

وقالت مصادر محلية لـ"وفا، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وسط إطلاق كثيف لقنابل الصوت والغاز، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

وأضافت أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال قرب المنطقة الشرقية للبلدة والمعروفة بالمثلث.

ونشرت وسائل إعلام فلسطينية مشاهد لشباب يمطرون الاحتلال بالحجارة والزجاجات الحارقة خلال المواجهات ببلدة عزون شرق قلقيلية الفلسطينية

وكان مستوطنون، اقتحموا مساء اليوم الأربعاء، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، أراضي الفلسطينين في جنوب الخليل، حيث أدوا طقوسًا تلمودية فيها.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال احتجزت عددا من أصحاب الأراضي، مضيفة أن عددا من المستوطنين المسلحين اقتحموا أراضي المواطنين في منطقة "الدلبة" جنوب الخليل، تعود ملكيتها لعدد من العائلات، ورفعوا علم الاحتلال على أحد الكهوف، وأدوا طقوسا تلمودية فيها، بحماية قوات الاحتلال.