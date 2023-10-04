تميم بن حمد يبعث رسالة خطية إلى ولي العهد السعودي

قالت وكالة الأنباء القطرية "قنا" اليوم الأربعاء، إن الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بعث رسالة خطية إلى ولي العهد السعودي، الشيخ محمد بن سلمان تتصل بالعلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.

وتلقى الرسالة وزير الخارجية المساعد السعودي وليد بن عبد الكريم الخريجي، خلال لقائه مع سفير دولة قطر لدى المملكة العربية السعودية بندر بن محمد العطية.

وتتعلق الرسالة بالعلاقات الأخوية القوية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى أبرز التطورات الإقليمية والدولية.

لكن لم يتم الكشف عن مضمون الرسالة أو تفاصيلها.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تحسين العلاقات بين قطر والسعودية بعد أن أنهى مجلس التعاون الخليجي أزمة دبلوماسية استمرت ثلاث سنوات منذ يناير 2021.