رنا راضي: سعداء بالتأهل لنصف نهائي بطولة إفريقيا لمواصلة المنافسة على اللقب

أكدت رنا راضي، لاعبة الفريق الأول لكرة اليد «سيدات» بالأهلي أن الفريق نجح في تخطي مباراة صعبة أمام فاب الكاميروني، والتأهل لنصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، التي تقام في الكونغو برازافيل.

وأوضحت أن الأهلي تأخر في الشوط الأول بفارق هدفين ولم يقدم الأداء المطلوب، وهو ما استدعى إلى وقفة قوية بين شوطي المباراة وتصحيح الأخطاء، ليتغير الأداء في الشوط الثاني بالفعل ونجح الفريق في تعويض الفارق وتحقيق الفوز.

وعبرت لاعبة الأهلي عن سعادتها بالفوز والتأهل لنصف النهائي للمرة الثانية في مشوارها مع الفريق، مشيرة إلى أن الأهلي سيسعى بقوة للتغلب على بطل أنجولا؛ من أجل الوصول إلى المباراة النهائية والمنافسة على اللقب.