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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الأمم المتحدة بشأن حرق المصحف

القرآن الكريم
القرآن الكريم

قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الأربعاء، إن حرق القرآن الكريم فعل مثير للاشمئزاز.

وحسب شبكة “آر تي” الروسية، قال تورك، إن “العنصرية والتمييز، وبخاصة ضد النساء والفتيات، آخذان في التفاقم مرة أخرى، كشكل من أشكال المعارضة المنسقة للتقدم الكبير الذي تم تحقيقه”.

وأضاف مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن "الاستفزازات المتعمدة، مثل حرق القرآن الكريم يثير الاشمئزاز، وهو فعل من شأنه أن يتسبب بحدوث انقسامات بين الدول والمجتمعات”.

وفي وقت سابق، طلبت إيران من السويد اتخاذ إجراءات جادة بشأن حرق  نسخ القرآن الكريم قبل أن تتمكن الدولتان من تبادل السفراء مرة أخرى، وحثتها على إطلاق سراح مواطن إيراني مسجون لديها اليوم  الأحد، وفق ما ذكر موقع ذا لوكال الأوروبي.

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وقالت وزارة الخارجية إن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بحث قضية القرآن الكريم مع نظيره السويدي توبياس بيلستروم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكرت الوزارة الإيرانية في بيان لها: "فيما يتعلق بتبادل السفراء، ننتظر تحركا بشأن مسألة القرآن الكريم في السويد".

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