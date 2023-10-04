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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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اللواء محمود طلحة يعرض وثيقة سرية إسرائيلية على الهواء.. فيديو

اللواء محمود طلحة
اللواء محمود طلحة

كشف اللواء محمود طلحة، مدير كلية القادة والأركان الأسبق، عن أن أشرف مروان وفقا للمصادر الإسرائيلية هو أفضل جاسوس لهم في مصر، وسيعطيهم معلومة حال وجود حرب، كما أن إسرائيل سيتوفر لها معلومات من مصادر أخرى حول الخطة الجوية. 

اللواء محمود طلحة يتحدث عن حرب أكتوبر

وأضاف "طلحة"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن الجيش الإسرائيلي زعم أن مصادره ستستطيع تقديم كل ما لديهم، موضحا أن المخابرات المصرية نجحت في الحصول على وثيقة سرية إسرائيلية صدرت من الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية لوحدتهم في السابعة والنصف مساء من يوم السادس من أكتوبر. 

وعرض اللواء محمود طلحة الوثيقة السرية على الهواء، والرسالة التي جاءت من شعبة الاستخبارات: "أنه وفقا للمصدر (أشرف مروان) المقرب من مصادر معلوماتنا ينوي المصريين استكمال القتال، والهدف احتلال الضفة الشرقية للقناة، والتقدم حتى المضايق الجبلية جميعا، واحتلال شرم الشيخ، وأن الضربة الجوية المصرية ستتم بقوة 270 طيارة على حيفا وأشدود". 

واستكمل، أن تلك المعلومات لم تكن ضمن معلومات وخطة الضربة الجوية، وهو ما يدل على أن أشرف مروان كان يمدهم بمعلومات خاطئة. 

اللواء محمود طلحة أحمد موسى برنامج على مسئوليتي قناة صدي البلد

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