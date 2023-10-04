محمد توفيق: وثقت الجانب الاجتماعي لحرب أكتوبر من مصادر عديدة

أكد الكاتب محمد توفيق، صاحب كتاب "الكعك والبارود" عن حرب أكتوبر، أن الجزء الاجتماعي في حرب أكتوبر لم يوثق ولم يكن موجود، وتم اختزال حرب أكتوبر في النسق السياسي والآخر العسكري ولم يتم الحديث عن الواقع الاجتماعي وحياة المصريين اليومية، ولذلك وخلال صفحات الكتاب تتطرق للجانب الاجتماعي لحرب أكتوبر.

وأشار "توفيق"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه جمع من مصادر عديدة من صحف محلية لمحافظات كانت على الجبهة في حرب أكتوبر، مضيفا: "حرب أكتوبر كانت في كل بيت وعاشها كل مصري، والعدو استخدم أدوات خسيسة واستهدف أطفال مصر من خلال "عروسة وقلم".

وتابع: المصريين في حرب أكتوبر امتلكوا شجاعة مبهرة وكبيرة، ونوه بأنه كان للبيانات التي تذاع خلال حرب أكتوبر مردود كبير على المصريين، موضحًا أن البيان السابع في حرب أكتوبر بخصوص عبور الجنود المصريين للقناة كان في صلاة العشاء وشهدت الشوارع فرحة كبيرة.