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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم رفضه.. صورة تثير الجدل بشأن ترشح ترامب لرئاسة مجلس النواب

الرئيس الأمريكي السابق
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

نشر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب صورة لنفسه وهو يحمل المطرقة من مجلس النواب الأمريكي إلى منصته الخاصة “تروث سوشيال”، اليوم الأربعاء. 

وحسب وكالة “فوربس” الأمريكية، يعد هذا ليس اعترافًا صريحًا برغبة ترامب في أن يصبح رئيسًا لمجلس النواب، إلا أنه بالتأكيد سيجعل الناس يتحدثون عن هذا الاحتمال.

ولم تتضمن صورة ترامب على “Truth Social” أي نص، لكن الصورة المعدلة بالفوتوشوب جاءت من الحساب الرسمي لترامب. 

وليس من الواضح ما إذا كان كل منشور من هذا الحساب هو من ترامب مباشرة، على الرغم من أنه غالبًا ما ينشر في وقت متأخر من الليل بالأحرف الكبيرة.

وفي وقت سابق، لم يؤيد ترامب أن يكون خليفة لكيفن مكارثي رئيس مجلس النواب السابق، وذلك عندما سئل عن المنصب الشاغر.

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قال "ترامب": "لقد اتصل بي الكثير من الناس بخصوص الأمر.. كل ما يمكنني قوله هو أننا سنفعل كل ما هو أفضل للبلاد والحزب الجمهوري”.

وأضاف: وهو في طريقه إلى قاعة المحكمة لحضور اليوم الثالث من محاكمة الاحتيال المدنية في نيويورك: "لدينا بعض الأشخاص الرائعين".

واقترح بعض الجمهوريين، مثل النائبة مارجوري تايلور جرين من جورجيا، أن يصبح ترامب رئيسًا لمجلس النواب.

كما اقترح النائب الأمريكي، تروي نيلس، تعيين ترامب في منصب رئيس مجلس النواب الأمريكي.

وكتب النائب في موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "أنا أقترح ترامب لمنصب رئيس مجلس النواب".

لكن ترامب أسقط هذه الفكرة قائلًا "لقد سألني الكثير من الناس عن ذلك. أنا أركز – كما تعلمون أننا نتقدم بفارق 50 نقطة بالنسبة للرئيس.. فتركيزي ينصب بالكامل على ذلك”.

وأضاف "إذا كان بإمكاني مساعدتهم خلال هذه العملية، فسأفعل ذلك. لكن لدينا بعض الأشخاص العظماء في الحزب الجمهوري الذين يمكنهم القيام بعمل رائع كرئيس نواب”.

ترامب التواصل الاجتماعي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق النواب الأمريكي

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