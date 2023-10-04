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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مروان عطية : التركيز سر فوز الأهلي على إنبي.. وسعيد بهدفيّ موديست وعاشور

صدى البلد

أعرب مروان عطية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز على إنبي بثلاثية نظيفة والصعود إلى نهائي كأس مصر. 

وأضاف مروان عطية أن الأهلي يستحق الوصول لنهائي كأس مصر بعدما قدم مباراة مميزة أمام إنبي، مؤكدًا أن اللاعبين كان لديهم تركيز من بداية المباراة لتحقيق الفوز والصعود للنهائي.

وعن ضغط المباريات قال مروان عطية: «نخوض تدريبات جادة ومراحل استشفاء متنوعة لمواجهة ضغط البطولات والمباريات وتقديم ما يسعد الجماهير دائمًا».

واستكمل عطية: «سنغلق اليوم صفحة كأس مصر للتركيز فيما هو قادم، خاصة أن لدينا مباراة مهمة أمام الإسماعيلي ونسعى لتحقيق التفوق ومواصلة طريق الانتصارات».

واختتم لاعب الأهلي قائلًا: «سعيد بتسجيل إمام عاشور وموديست أول أهدافهما وتتويج مجهودهما مع الفريق».
 

مروان عطية الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي انبي كأس مصر لنهائي كأس مصر

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